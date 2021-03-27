كان يضربها ويأخذ أموالها وهكذا انتقمت منه.. قصة أول زواج في حياة مريم فخر الدين من الفنان الشهير

عدن - ياسمين عبد العظيم - تزوجت الفنانة مريم فخر الدين لأول مرة في عام 1952، من الفنان محمود ذو الفقار الذي شاركته عدد كبير من الأفلام، وأنجبت منه ابنتها “إيمان” التي شاركتها بطولة فيلم “ملاك وشيطان”.

مريم فخر الدين اعتبرت زواجها مغامرة جنونية ارتكبتها في فترة المراهقة، لأن ذو الفقار يكبرها بسنوات كثيرة، ولأن الزواج تم بسرعة وبدون فترة كافية للتعارف.

بدأت العلاقة سرا بعيدا عن أعين الصحفيين، وقبل الزواج كانا يلتقيان في أول شارع الهرم ليقود السيارة بسرعة جنونية نحو الطريق الصحراوي.

الزواج، تم بعد شهر واحد فقط من التعارف السري، ثم تقدم ذوالفقار إلى والد مريم فوافق، أما والدتها فاعترضت في البداية، إلى أن أقنعها زوجها بأن الزفاف لن يكون قبل عام كامل.

بعد عقد القران قرر ذوالفقار السفر إلى لبنان واستخرج لزوجته مريم جواز السفر، واتفق معها سرًا على أن تقفز إلى الباخرة في آخر دقيقة، وبالفعل ذهبت مع أفراد أسرتها لتوديعه، وفي آخر دقيقة هربت منهم وقفزت.

عن هذه اللحظة قالت: “ظلت أمي تناديني وتشتمني بجميع اللغات التي تعرفها من العربية إلى الألمانية.. بينما كنت أنا ألوح بمنديل وقد ارتسمت على فمي ابتسامة عريضة، وأبي كان مستغرقًا في الضحك وهو يلوح لنا بمنديله ويقول مع السلامة”.

ولكن الحياة لم تكن وردية حيث عاشت لمدة 8 سنوات قاسية” لأنه كان المتحكم الرئيسي في حياتها، وكان يختار لها الأدوار التي تجسدها، ويمنحها مصروفها من أجرها، وظل لسنوات يحصل على أجرها بدلا منها.

نصحها أحد الأشخاص برفع أجرها دون علم ذو الفقار، وأن تدخر الفرق بعيدا عنه، ففعلت ذلك حتى أصبح لديها 50 ألف جنيها، فقررت الاستقلال بحياتها بعيدا عنه وقامت باستئجار شقة خاصة بها، وعندما علم زوجها قام بضربها وإهانتها، فقررت الانتقام منه ومنحت كل أثاث شقة زوجها لأحد العمال في الاستوديو كان يُزوّج ابنته، فقام ذو الفقار بتطليقها عام 1960.