سعاد حسني في كواليس بئر الحرمان أجرأ أفلامها

عدن - ياسمين عبد العظيم - قدمت الفنانة الراحلة سعاد حسني واحدا من أشهر وأجرأ أفلامها في السينما المصرية عام 1969 وهو فيلم بئر الحرمان الذي أخرجه الفنان الراحل كمال الشيخ.

تدور أحداث الفيلم حول ناهد التي تُصاب بمرض ازدواج الشخصية فهي في النهار تعيش بشخصيتها وفي الليل هي ميرفت الفتاة اللعوب.

يعالجها طبيب نفساني ويكتشف أن مرضها نتيجة لعقدة نفسية منذ طفولتها إذ يكتشف الأب خيانة الأم فيعاملها بجفاء ولا يقربها وتعيش في حرمان عاطفي، يترسب ذلك في أعماق ناهد وفي النهاية تُشفى وتتخلص من شخصية ميرفت.

الفيلم عن قصة الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس وسيناريو وحوار يوسف فرنسيس وشارك في بطولته مريم فخر الدين، صلاح نظمي، محمود المليجي، حمزة الشيمي، نور الشريف ومحي إسماعيل وآخرين.

في هذه اللقطة النادرة تستمع سعاد حسني لتوجيهات المخرج كمال الشيخ قبل أدائها مشهد العيادة وفي صورة أخرى تستعرض فستانها الذي ظهرت به في أغلب مشاهد الفيلم.

الفيلم احتوى على مشهد صارخ بين سعاد حسني ومحيي إسماعيل الذي تحدث عنه لاحقا موضحا كواليس تصويره.