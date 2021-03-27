شكرا لقرائتكم خبر عن من غير البتاع – اتفرج لورديانا لبست القميص الأحمر الشفاف وشغالة رقص والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في ظهور صارخ وغير مسبوق شاركت الراقصة البرازيلية والمتواجدة في مصر لورديانا فيديو جديد عبر حسابها على احد مواقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيه وهي ترقص في إحدى الحفلات ببدلة رقص مثيرة أبرزت من خلالها مفاتنها.

كما اطلت لورديانا في فيديو اخر وهي ترقص ببدلة مختلفة وسألت متابعيها عن رأيهم بإطلالتها كاتبة: “ما رأيكم في هذه البدلة حلوة صح؟”.

يذكر أن لورديانا كانت قد أطلت على متابعيها مؤخراً بلقطة عفوية من حوض الإستحمام، مرتدية روب إستحمام باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة ناعمة، ولاقت صورتها إعجاب عدد كبير من متابعيها الذين عبروا عن إعجابهم الكبير بها.