شكرا لقرائتكم خبر عن بدون بنطلون – اتفرج نسرين طافش عريانة الفخذين والساقين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة من خلال حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مما تداولها الرواد على نطاق واسع.

وظهرت نسرين طافش من خلال الصورة عارية الساقين والفخذين بشكل تام وهي ترتدي هوت شورت ضيقاً باللون الاحمر والقميص الابيض بالاضافة الى حذاء رياضي بني اللون، حيث ظهر شعرها الحريري يتماوج مع الرياح يميناً ويساراً.

وعلق أحد المتابعين قائلاً: “الأحمر سحرنا.. نياله”.