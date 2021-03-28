هنا الزاهد تثير قلق جمهورها حول تطورات وضعها الصحي

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت النجمة هنا الزاهد قلق جمهورها، بعدما وضعت تعليقا مثيرا للجدل حول تطورات وضعها في الحجر الصحي بعد إصابتها بفيروس كورونا.

هنا قالت إن الحياة أصبحت ضبابية، في إشارة إلى أنها لا تعرف مصيرها في الأيام القليلة القادمة.

هنا نشرت صورة لها غير واضحة عبر موقع إنستجرام، وظن الجميع إنها تشارك زوجها الفنان أحمد فهمي دعم حملة لرعاية مرضى البصر، ولكن تعليقها جاء في مسار آخر حيث قالت: الحياة ضبابية نوعا ما الآن .. covid-19″.

وسبق أن طمأنت هنا الزاهد جمهورها على وضعها الصحي، ونشرت أول مقطع فيديو من داخل العزل الصحي، أكدت فيه أن الأعراض كلها خفيفة ولكنها تعاني من زيادة عدد ضربات القلب وعدم انتظام التنفس.

ونشرت هنا مقطع الفيديو من حديقة منزلها عبر خاصية الاستوري بحسابها الشخصي على موقع انستجرام، ووجهت في البداية رسالة شكر لكل محبيها والداعمين لها، ولكل من نالت اهتمامه خلال الأيام الماضية.