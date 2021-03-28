نور الشريف وبوسي بالزيّ الياباني.. لقطة نادرة جدًا

عدن - ياسمين عبد العظيم - صورة نادرة للفنان المصري الراحل نور الشريف، وزوجته الفنانة بوسي، خلال إحدى رحلاتهما وكان لليابان.

نور الشريف، وبوسي، ظهرا في الصورة وهما يرتديان الزي الياباني التقليدي، وذلك خلال مشاركتهما في أحد المهرجانات الفنية التي أقيمت في العاصمة طوكيو.

يذكر أن نور الشريف تزوج بوسي عام 1972 بعد قصة حب طويلة، وأنجبا سارة ومي ومن أهم الأفلام التي جمعت بينهما فيلم “حبيبي دائما” الذي قدما فيه أقوى قصة حب عرفتها السينما المصرية وأيضا فيلم “قطة على نار” وغيرها من الأفلام المشتركة.

علاقة الزواج بين النجمين ظلت لفترة طويلة لكنها مرت بهزة انتهت بهما إلى الانفصال لكنهما عادا إلى بعضهما خلال فترة مرض نور الشريف والتي انتهت بوفاته.

سبب الانفصال ظل سرا لا يعرفه أحد حيث لم يصرح به الطرفين لكن نشر في الصحف والمواقع الفنية أن سبب الانفصال يعود إلى علاقة جمعت بين الفنان الراحل نور الشريف والفنانة التونسية الشابة ساندي لكن هذه المعلومة لم يتم تأكيدها أو نفيها من كلا الطرفين.

وتوفى نور الشريف الثلاثاء 11 أغسطس 2015 بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 69 عاما، وجرى تشييع جثمانه يوم الأربعاء 12 أغسطس 2015 من مسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر.