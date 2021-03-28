تركت الطب وحصلت على دبلوم تجارة.. سلوى محمود الفنانة التي خذلت أسرتها من أجل الفن

عدن - ياسمين عبد العظيم - كانت سلوى محمود واحدة من هؤلاء الفتيات اللاتي يحلمن بشهرة مارلين مونرو لما تتمتع به من جمال فائق وجسد أنثوي يخطف الأنظار لكن أسرتها كانت ترغب في أن تكون سلوى طبيبة مثل والدها الطبيب محمود شحاتة.

خذلت سلوى الأسرة ولم تحقق حلم الطب بالعكس اكتفت بدبلوم التجارة وتمردت على قيود أسرتها المحافظة لتشق طريقها في عالم التمثيل مشتهرة بدور المرأة اللعوب الذي لا يخلو من الإغراء إلا أنه إغراء أقرب إلى طريقة هند رستم عنه إلى العري المبتذل.

دخلت سلوى محمود معهد التمثيل وهناك تبناها الفنان جورج أبيض، بعد أن وثق في موهبتها وتنبأ لها بمستقبل ناجح، وصدقت نبوءته مع أعمالها الفنية الأولى، ولكنها مع ذلك لم تصل إلى النجومية قط.

توقفت سلوى محمود عند الأدوار الثانية التي كان من أشهرها دور “نبوية” في الفيلم الشهير “اللص والكلاب” المأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ التي تحمل نفس الاسم وقام ببطولته شكري سرحان وكمال الشناوي وشادية.

جسدت سلوى محمود في الفيلم شخصية الزوجة الخائنة التي تركت زوجها بعد دخوله السجن لتتزوج من أحد صبيانه ما يدفع الزوج إلى محاولة الانتقام منهما.

ولدت سلوى محمود يوم 26 يونيو عام 1930 وكان آخر ظهور لها عام 1998 عندما شاركت في مسلسلي وادي فيران وسنوات الحب والشقاء.