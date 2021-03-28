رفض بطولة فيلم أمريكا شيكا بيكا وعزم كلاب الشوارع على كفتة وكباب.. مواقف في حياة أحمد زكي

عدن - ياسمين عبد العظيم - تمر هذه الأيام ذكرى رحيل الفنان أحمد زكي الذي توفي يوم 27 مارس من عام 2005 ورغم حياته القصيرة إلا أن أحداثها لازالت تحمل أسرارا ومواقف لم يعرفها الكثيرون.

في حديث سابق كشف الكاتب مدحت العدل، للمرة الأولى أن الفنان الراحل أحمد زكي، كان مرشحًا لبطولة فيلم أمريكا شيكا بيكا وأنه أعجب جدًا بالسيناريو.

لكنه كشف أن أحمد زكي، رفض الفيلم وقتها مؤكدًا أنه جيد ولكنه لن يقدم دور واحد وسط سبعة.

فيما كشف المخرج مجدي الهواري، عن موقف إنساني للفنان الراحل أحمد زكي قوال: عايز أكلمكم النهاردة عن الفتى الأسمر رحمة الله عليه، إبراهيم نصر بيحكي وبيقول كنت قاعد مستني أحمد زكي في مكان ما بسيط كده بشرب شاي، جه في ميعاده ولقيته بيقولي هروح أستلم جايزتي عن فيلم “أنا لا أكذب ولكني أتجمل” في السريع كده، وارجع بسرعة خليك قاعد”.

وأضاف: “بيقول راح وجه متأخرش وراجع بتاكسي ومطلع إيده من التاكسي وعمال يقولي الجايزة أهي، وكأنه بيقولي هي دي بقى البتاعة اللي الكل بيجري عليها، هو ماكنش بيهمه الجوايز لدرجة إنه نسي شهادة التقدير في التاكسي، والسواق قعد يقوله الورقة يا أستاذ نسيت الورقة”.

تابع: “المهم قالي أنا جعان تعالى أنا عازمك على كباب وكفتة، ولأنه كان راجل بسيط جدًا رحنا لمحل كده هو كان بيحبه كانت قعدته على الرصيف، بدأ يتحطلنا الأكل وعلى ريحة الأكل اتجمع كلاب الشارع، كلب ورا كلب ورا كلب، أول ما صاحب المحل شاف المنظر جري ناحية الكلاب ومسك كلب وقعد يضرب فيه برجله، أحمد زكي قام وراح حايشه ومنعه ومزعقله وقاله إنت بتضربه ليه جعان يا أخي ذنبه إيه إرحم يا أخي، وراح قايله خش هاتله كيلو كباب وكفتة واعمله هنا على الرصيف سرفيس كامل وشوكة وسكينة وسلطات وكل حاجة كإنك بتنزل لزبون”.

واستطرد: “وفعلا الراجل دخل وجاب الكباب والكفتة، وفرش للكلب على الأرض وكل شوية أحمد زكي ينده عليه ويقوله هاتله سلطة، هاتله مخلل، هاتله عيش، وكأنه عاوز يبسطه وينسيه تعب الضرب والأهانة، وبيقول الغريب إن الكلب كان بيأكل وهو خايف وعمال يبص وراه، لأنه اتعود أن مفيش لقمة بتيجي سالكة كده، راح أحمد زكي باصصلي وقايلي: شوف خايف إزاي حتى والأكل جايله مخصوص مش سرقة”.

واختتم حديثه قائلًا: “صعب أنك تخلي حد يطمن بعد ما عاش طول حياته في خطر، اللي بينكسر مننا وبيتخان مبيصدقش أن ممكن حد يحافظ عليه تاني، وبيعيش حياته بيتلفت وراه كده لو الناس تعرف الأذى اللي بتسببه للحيوانات والبشر هيعرفوا أنه مبيتنسيش مهما طال الزمن وهنعيش مروشيين بسببهم”.