شكرا لقرائتكم خبر عن إتفرج – الفنانة ياسمين عبد العزيز تتعرض لحفلة اغتصاب جماعي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز، ضجة كبيرة في صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت في مقطع فيديو متداول، وهي تتعرض للمطارة والضرب ومحاولة الاغتصاب من قبل إحدى العصابات.

وفي التفاصيل،طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “اللي مالوش كبير”، إعلان تشويقي للمسلسل المقرر عرضه في السباق الدرامي الرمضاني القادم.

وشهد الإعلان الدعائي الكثير من المشاهد المثيرة، منها مطاردة أفراد عصابة، لياسمين عبد العزيز، ومحاولة الأخيرة أن تظهر، قوتها وتتحدى زوجها الفنان أحمد العوضي، ولكنها تتعرض للضرب ومحاولة الاغتصاب لاحقا فينقذها العوضي.

ويجمع مسلسل “اللي مالوش كبير”، ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي للمرة الأولى بعد زواجهما قبل عام، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمود فكري، ويشارك ياسمين والعوضي بطولة المسلسل، خالد الصاوي ودينا فؤاد وإيمان السيد، ومن إنتاج سينرجي.

وعبّر العوضي عن سعادته بالعمل الذي يجمعه بزوجته، وقال في تصريحات متلفزة، بأنه سعيد للغاية كون المسلسل يعد أول عمل يجمعها معا بعد زواجهما وانه سيكون مليئا بالمفاجآت

وحظي الفيديو الدعائي للمسلسل بإعجاب رواد السوشال ميديا الذين أشادوا بالعمل، قائلين “شكله هيبقى مسلسل جامد بس هو ليه أحمد العوضي مبيتكلمش خالص عمال يضرب بس. خالد الصاوي ممثل أسطورة شابو”.

وأثناء تصوير أحداث المسلسل، تعرض العوضي لإصابة، وشارك متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بصورة لكف يده وهو مغطى بـ”شاش طبي”، وذلك إثر تعرضه لجرح أثناء تصوير أحد مشاهد “الأكشن”.

وقال الفنان المصري أنه تلقى 8 غرز لتضميد الجرح، وتابع قائلا لجمهوره: “المهم أنكم ستشاهدون أكشن جامد إن شاء الله”.

وسبق أن التقت ياسمين عبد العزيز بأحمد العوضي فنيا في مسلسل “لآخر نفس”، والذي عرض في رمضان عام 2019. وفي شهر مايو/ أيار عام 2020 أعلن الثنائي ياسمين زواجهما.

وآخر مسلسلات أحمد العوضي هو “شديد الخطورة”، الذي عرض على منصة “Watch it” الرقمية، وشاركه بطولته ريم مصطفى، بينما آخر مسلسلات ياسمين عبد العزيز هو “ونحب تاني ليه”، الذي عرض في شهر رمضان العام الفائت.