الطفلة سوكا بطلة فيلم أبوعلي تظهر في عمر الشباب.. ماذا تعمل الآن وكيف أصبح شكلها.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة سارة عبد القادر يعرفها الجميع بشخصية سوكا في فيلم أبوعلي الذي قام ببطولته النجم كريم عبد العزيز والفنانة منى زكي.

سارة اختفت عن الساحة الفنية منذ عرض الفيلم في بداية الالفية رغم مشاركتها في أدوار عديدة لاقت نجاحا كبيرا.

الطفلة أصبحت اليوم شابة وانتشرت صور لها وهي تحتفل بزواجها إلا أنها خرجت ونفت صلتها بهذه الفتاة.

سارة كشفت عن سبب تركها للتمثيل والاختفاء عن الساحة الفنية، وقالت إنها بعد مشاركتها في فيلم أبو على توفي الريجيسير المسئول عن ترشيحها للأفلام وهو اسمه عمر.

تفرغت سارة للدراسة واختارت مجال السياحة والفنادق وتعمل حاليا في أحد المطاعم الكبرى بوظيفة مراقب إنتاج وعمرها حاليا 24 عاما.

سارة أضافت أنها تعيش في منطقة الشرابية ونشرت صورا ظهرت فيها وهي ترتدي الحجاب.