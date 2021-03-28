ميريام فارس تفاجئ جمهورها بعد غياب في إطلالة غريبة بالمايوه

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد فترة من الاختفاء ظهرت الفنانة ميريام فارس وهي ترتدي الكاش مايوه.

ميريام نشرت صورة على حسابها بموقع تبادل الصوروالفيديوهات أنستجرام ظهرت فيها وهي ترتدي كاش مايوه خفيف ومن تحته ثياب البحر، باللون الأسود.



وكانت ميريام قد انتقلت منذ أيام برفقة زوجها وابنها إلى دبي وذلك بعد فترة طويلة من الحجر حيث كانت تلتزم البقاء في المنزل خلال حملها وبعد ولادتها لطفلها الثاني بسبب جائحة كورونا.

ميريام فارس وضعت ابنها الثاني “ديف” في أكتوبر الماضي، وفاجأت الجميع بعدها بأيام بصور جديدة لها وهي بنحافة ملحوظة.