شكرا لقرائتكم خبر عن بصدر بارز – اتفرج منة فضالي جننت الشباب بهذا المقطع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بمجموعة من الصور لها من داخل الجيم.

وظهر منة فضالي من داخل الجيم مرتدية ملابس رياضية وعلقت قائلة: “العودة”.

يذكر أن منة فضالي شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل “قيد عائلى” من إنتاج “فنون مصر” وإخراج “تامر حمزة”.

العمل بطولة الفنانين “عزت العلايلي” وصلاح عبدالله وبوسى” ومرڤت أمين،، بالإضافة إلى محمد محمود عبد العزيز ، ريم البارودى ، ميريهان حسين ‘ محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون”.