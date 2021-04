شكرا لقرائتكم خبر عن إتفرج – هيفاء وهبي شردت للدقائق فظهرت منطقتها الحساسة عارية بالكامل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حظي مقطع فيديو حديث للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بتفاعل وتداول واسعين من قبل الجمهور، على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأطلت النجمة اللبنانية في الفيديو، وهي ترقص على أنغام أغنية I Like to Move It لإريك موريلو، برفقة عدد من أصدقائها، مستخدمين خاصية الظهور بوزن زائد عبر تطبيق تيك توك.

ووقفت هيفاء وهبي مع أصدقائها خلال وصلة الرقص الساخن، في طابور، وتقدم كل واحد منهم للرقص أمام الكاميرا بالترتيب.

صفحات فنية عديدة مهتمة بالمشاهير، لم تترك هذا الفيديو يمر دون أن تتداوله، محققة بذلك آلالاف اللايكات والتعليقات في ساعات قليلة، وجاء في التعليقات:” ما في أهضم من هيك”، “هيفاء وهبي اقتحمت تيك توك من اوسع ابوابه”، “هيفاء وهبي روحها حلوة وخفيفة ظل ومحبوبة”، “يسعدها الحلوة نجمتنا كتري من الفيديوهات انبسطنا بدخولك التيك توك”.

وكانت هيفاء وهبي قد شاركت قبل أيام قليلة بتطبيق تيك توك، بمقطع فيديو قصير مع صديقتها عهد في مشهد تمثيلي وهما تضعان الحجاب على رأسيهما.

وخلال الفيديو ظهرت عهد تعلن توبتها قائلة: “توبنا إلى الله” لترد عليها هيفاء وهبي قائلة :”اللهم صلي على النبي”.

ونال الفيديو الثناء والإشادة من المتابعين، وتم تداوله بكثرة كونه كان أول فيديو لوهبي عبر تطبيق تيك توك، ووصف عدد من المعلقين النجمة اللبنانية بأنها مركز للطاقة الإيجابية والجمال خاصة بإطلالتها العفوية في الفيديو.

وفي الشأن الدرامي يُعرض حاليًا لهيفاء وهبي مسلسل “أسود فاتح” عبر قناة mbc، من بطولتها ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

وفي التاسع من شهر مارس/آذار الجاري احتفلت وهبي بعيد ميلادها الـ 49 وتلقت وقتها هدية غير متوقعة شاركتها عبر حسابها في موقع “إنستغرام”.

وكانت الهدية عبارة عن “لوحة مرسوم عليها هيئتها على رمال أحد الشواطئ في مدينة دبي ومدون اسمها عليها”.

وعبرت هيفاء وهبي عن سعادتها بهذه الهدية، قائلة: “ما بظن في أجمل من هيك مفاجأة رسمتني على رمال شاطئ البحر في دبي”.

وكشفت المغنية والممثلة اللبنانية، أن الهدية من شقيقتها علياء، قائلة “هدية من اطيب واحن اخت بالعالم بحبك كتير اختي”.