بحمالة الصدر فقط – اتفرج الراقصة جوهرة جنت الحريم بفيديو رقص جنسي

شكرا لقرائتكم خبر عن بحمالة الصدر فقط – اتفرج فيديو جنسي للراقصة جوهرة جنن الحريم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت الراقصة الروسية “إيكاترينا أندريفا” الشهيرة بـ”جوهرة” ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها ، عدة فيديوهات جديدة خلال تواجدها بدولة الكويت، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”.

وظهرت جوهرة في الفيديوهات وهي ترقص في أحد المنازل، أمام سيدات كويتيات حسبما كتبت على الفيديوهات قائلة: “أنا سعيدة للرقص أمام محبوباتي سيدات الكويت”، حتى أنها انسجمت مع الرقص بشكل متواصل لترد عليها إحدى السيدات المتواجدات بطريقة ساخرة قائلة: “بشويش”.