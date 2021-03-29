رسالة مؤثرة من أحمد السعدني إلى طليقته الراحلة

عدن - ياسمين عبد العظيم - وجه الفنان أحمد السعدني رسالة مؤثرة إلى زوجته السابقة وأم ابنائه الراحلة السيدة أمل سليمان والتي وافتها المنية في أغسطس 2019 الماضي.

نشر أحمد السعدني عبر حسابه الرسمي بموقع وتطبيق “انستجرام” صورة تجمعه بوالدة ابنائه التي رحلت آثر أزمة صحية طارئة، وكتب: ” سأحبك كل يوم كفريضة عشق لا يقبل التأجيل”.



عام 2019 لم يكن الأفضل بالنسبة للممثل الشاب حيث توفيت طليقته والتي كانت حب حياته على الرغم من الانفصال وهو ما أصابه بحالة حزن شديدة شارك الجمهور فيها وعبر عن ندمه الشديد لأنه لم يعبر لها قبل وفاتها عن حقيقة مشاعره.