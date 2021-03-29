براءة رانيا يوسف من الفعل الفاضح وازدراء الأديان

انتهت بمحاكمة الفنانة المصرية رانيا يوسف بالحصول على البراءة من تهمة ارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان ونشر بيانات كاذبة على خلفية حوارها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس.

القضية حملت رقم 388 لسنة 2021، واتهمت فيها رانيا يوسف بازدراء الأديان وارتكاب الفعل الفاضح بعد تصريحاتها عن الحجاب، والقيام بفعل فاضح علني لحديثها المثير عن مؤخرتها بعد أن تقدم محامي برفع دعوى قضائية ضدها.

تعتبر هذه القضية الثانية التي تحصل فيها رانيا يوسف على البراءة بعد أن حصلت من قبل على براءة من التهم المنسوبة إليها الشهر الماضي بارتكاب الفعل الفاضح وازدراء الدين الإسلامي والإفساد، وإثارة الجدل إثر الظهور غير اللائق والذي يتضمن إظهار مفاتن جسدها والتحدث عنها بجرأة وبأسلوب فج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب تصريحاتها وفستانها الجريئة.