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هيفاء وهبي ترقص بوزن زائد على تيك توك

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هيفاء وهبي
عدن - ياسمين عبد العظيم - هيفاء وهبي

لفتت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الأنظار بعد ظهورها في فيديو ترقص مع أصدقائها بطريقة عفوية وساخرة خلال تطبيق تيك توك واستخدمت هيفاء وهبي خاصية الظهور في الفيديو بوزن زائد.

هذا الفيديو لم يكن الأول الذي تخطف فيه هيفاء وهبي الأنظار وتثير إعجاب الجمهور على تطبيق تيك توك فقد اقتحمت هيفاء التطبيق منذ فترة قصيرة بفيديو مع صديقتها عهد في مشهد تمثيلي.

الفيديو ظهرت فيه هيفاء وهبي بمشاركة صديقتها عهد أثناء مشهد تمثيلي نال إعجاب الآلاف من المشاهدين وأحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وتم تداوله بكثرة.

هيفاء وهبي

وظهرت هيفاء وهبي وصديقتها تضعان حجاب على رأسيهما أثناء التمثيل، وخلال الفيديو ظهرت عهد تعلن توبتها قائلة: “توبنا إلى الله” لترد عليها هيفاء وهبي قائلة :”اللهم صلي على النبي”.

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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