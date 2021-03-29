هيفاء وهبي ترقص بوزن زائد على تيك توك

لفتت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الأنظار بعد ظهورها في فيديو ترقص مع أصدقائها بطريقة عفوية وساخرة خلال تطبيق تيك توك واستخدمت هيفاء وهبي خاصية الظهور في الفيديو بوزن زائد.

هذا الفيديو لم يكن الأول الذي تخطف فيه هيفاء وهبي الأنظار وتثير إعجاب الجمهور على تطبيق تيك توك فقد اقتحمت هيفاء التطبيق منذ فترة قصيرة بفيديو مع صديقتها عهد في مشهد تمثيلي.

الفيديو ظهرت فيه هيفاء وهبي بمشاركة صديقتها عهد أثناء مشهد تمثيلي نال إعجاب الآلاف من المشاهدين وأحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وتم تداوله بكثرة.

وظهرت هيفاء وهبي وصديقتها تضعان حجاب على رأسيهما أثناء التمثيل، وخلال الفيديو ظهرت عهد تعلن توبتها قائلة: “توبنا إلى الله” لترد عليها هيفاء وهبي قائلة :”اللهم صلي على النبي”.