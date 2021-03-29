شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد – انجي خوري قعلت كل الهدوم وقعدت بالأخضر بس – اركني يا سما والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة الاستعراضية السورية انجي خوري متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي انستجرام صورة جديدة .

وظهرت خوري من احد المطاعم تحتقل بقستان اخضر لامع .

وانهالت التعليقات من جمهور اجي الذي طالبها بالعودة والظهور في بث مباشر لمتابعيها الذين عبروا عن اشتياقهم لها في التعليقات على الصورة بينما حرص البعض على نصح انجي بعدم اثارة الجدل باطلالاتها الفاضحة المعتادة .

ويشار الى ان خوري كانت قد ظهرت بمقطع فيديو وصفه الجمهور بالاباحي وطالب الجهات المختصة بمحاسبة خوري بالتهامات الفسق والفجور على غرار سما المصري.