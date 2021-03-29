جومانا مراد تعلن وفاة ابنتها.. ورسالتها لها تصدم الجمهور (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - صدمة كبيرة شهدها الوسط الفني، وذلك بعد إعلان الفنانة السورية جومانا مراد وفاة ابنتها ديانا ربيع بسيسو، وذلك بشكل مفاجئ.

وبحسب ما جاء عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، فقد نشرت صورة ابنتها وعلقت قائلةً: «الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون».

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وتابعت الفنانة جومانا مراد: «انتقلت إلى رحمه الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد أنتي بمكان أحسن بكتير».

وتابعت: «يا رب ألهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يا رب والحمد لله على كل حال، وأنتي طير من طيور الجنة يا أمي».