ملكة جمال وبطلة سباحة.. منيرة سنبل الفنانة التي حصلت على لقب هانم الصالونات

عدن - ياسمين عبد العظيم - منيرة سنبل وجه جميل لم ينل حظه في عالم التمثيل فسرعان ما اعتزلت وتوارت عن الأضواء بعد عدد كبير من الشاركات الفنية.

و لدت منيرة في مدينة الاسكندرية يوم 15 يونيو عام 1939 ودرست في كلية البنات الانجليزية بالإسكندرية ثم التحقت بالجامعة الأمريكية.

اكتشفتها مجلة الكواكب عام 1956 بعد حصولها على لقب ملكة جمال الإسكندرية، لتشارك بفيلم شياطين الجو بنفس العام، ثم شاركت بعدها في عدد من الأعمال من أبرزها شارع الحب، نساء في حياتي.

كان يطلق عليها هانم الصالونات الأنيقة، لما لها من جمال طبيعي وخفة ورشاقة لا مثيل لهما، فهي ممثلة وراقصة باليه محترفة، وحاصلة على العديد من الجوائز الدولية في السباحة.

اعتزلت منيرة سنبل عالم الفن بعد زواجها وتفرغت لتربية أبنائها، ثم بعد ذلك طلقها زوجها وعادت للفن مرة أخرى، ثم بدأت تظهر في بعض البرامج التليفزيونية حتى توفيت يوم 3 سبتمبر عام 1985.