إتفرج – بالصوت والصورة .. سما المصري تتحول لراجل وتعلن : هوقع النسوان من اول غمزه

بالصوت والصورة .. سما المصري تتحول لراجل وتعلن : هوقع النسوان من اول غمزه

نشرت الفنانة سما المصري، صورة جديدة لها وتحولت إلى شاب، من خلال إستخدام “خاصية” من التطبيق الإلكتروني الشهير بموقع “الفيس بوك”.

سما داعبت جمهورها، وشاركتهم النتيجة بصورة طريفة لها في “لوك” شاب، حيث أعربت عن سعادتها، وتقبلها لفكرة شكلها الرجالي، وكتبت معلقة على الصورة: “طيب والنبي زي القمر حتى وأنا راجل”.