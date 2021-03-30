شكرا لقرائتكم خبر عن بمؤخرة عريانة بالكامل – شاهد رولا يموت قلعت كل حاجة وقاعدت بلبوصة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلت الفنانة الاستعراضية رولا يموت على جمهورها بشكل صارخ أغضب شريحة واسعة منهم.

وشاركت الفنانة رولا يموت صورتها بالشيفون الاسود الشفاف الذي اظهر مناطقها الحساسة وتحديدا مؤخرتها بشكل فاضح على حد تعبير الجمهور.

وعلقت رولا يموت على الصورة قائلة : “حبو نفسكن حتى تكونو مميزين..”

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وتفاعل الجمهور بغضب مع الفنانة الاستعراضية وطالبو بمحاسبتها، في حين وصل الحد لدى البعض بالمطالبة بنفيها نهائيا خارج لبنان بسبب ما تتعمده من نشر الفسق والفجور، على حد تعبيرهم.

على الضفة الاخرى، حب محبي الفنانة اللبنانية ودافعو عنها وعن حريتها بارتداء ما تشاء او حتى عدم ارتداء ملابس اصلا.

يذكر ان الفنانة الاستعراضية اثارت جدلا كبيرا منذ نشاطها الكبير على منصات التواصل الاجتماعي والتي دأبت على نشر صور باطلالات مثيرة.