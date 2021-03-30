شكرا لقرائتكم خبر عن سما المصري تفجر التواصل الاجتماعي وتتجاوز الخطوط بفيديو جنسي – شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للراقصة الاستعراضية المصيرة للجدل سما المصري مما تسبب باثارة الجدل بين الجمهور والفنانة.

وعلق بعض المشاهدين على الفيديو الخاص بسما المصري بعدما ظهرت خلاله وهي على فرشتها مما أدى الى بعض التعليقات التي لم تعجب جمهور سما المصري.

وتداول النشطاء خاصة على منصة يوتيوب بعض الفيديوهات التي تعود لسما المصري والتي وصفها البعض بالجريئة والجارحة حيث ان هذه المشاهد تجاوزت الخطوط الحمراء على حد وصفهم.

والجدير بالذكر ان الراقصة سما المصري كانت قد سجنت خلال الآونة الأخيرة بسبب خلافات معها ووجهت النيابة تهم لها وعلى اثرها تم الحكم عليها بالسجن.