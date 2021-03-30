شكرا لقرائتكم خبر عن من غير البتاع – شاهد سلمي الشيمي بقميص النوم المخروم وشغالة رقص والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عادت عارضة الأزياء المصرية سلمى الشيمي الشهيرة بـ “فتاة سقارة” لتشعل المواقع مجدداً بصور جريئة في أحدث جلسة تصوير تقوم بها بعد أزمتها في واقعة جلسة التصوير المثيرة في منطقة الأهرامات.

وظهرت سلمى الشيمي في الصورة مرتدية ملابس مثيرة وملتصقة بجسدها الأمر الذي أبرز مفاتنها، فيما هاجمها متابعون واعتبروا أنّها تتعمد هذا النوع من جلسات التصوير لتسليط الاضواء عليها من قبل مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وقبل هذه الجلسة، ظهرت سلمى الشيمي في صور أخرى وهي ترتدي فستانا أبيضا اللون لامعا مع تاج على رأسها.

وكتبت العارضة المصرية في تعليقها على الصور: “لاموني اللي غاروا مني”. وذلك بعد إثارتها جدلا كبيرا لعدة أيام على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ارتدائها ملابس مثيرة ذات طابع فرعوني خلال جلسة تصوير فى منطقة سقارة الأثرية.

وكانت السلطات المصرية اوقفت عارضة المصرية سلمى الشيمي بعد جلسة التصوير المثيرة في منطقة الأهرامات.

ولاحقاً، أخلت النيابة العامة سبيل سلمى الشيمي وحسام محمد مصور جلسة التصوير المثيرة للجدل بكفالة مالية ألف جنيه؛ على ذمة التحقيقات.

وقالت سلمى إنها لا تعرف قواعد التصوير في المناطق الأثرية، والتزمت بتعليمات العاملين، ولم تخالفهم أو تحتال عليهم.