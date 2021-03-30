شكرا لقرائتكم خبر عن إتفرج – أفخاذ هيفاء وهبي العريانة تلهب الأجواء ورقص بفستان قصير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خطفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال اطلالة بفستان قصير.

وشاركت هيفاء وهبي متابعيها مقطعا مصورا عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، الذي تتلقى فيه مفاجأة بمناسبة عيد ميلادها الـ49، أقيمت لها بكواليس أحدث أعمالها الفنية في بيروت بمناسبة عيد ميلادها.

وأظهر الفيديو هيفاء وهبي وهي تدخل إلى مكان المفاجأة مرتدية فستانا وردي اللون، لتشعر بصدمة لثوان عقب سماعها فرقعة إحدى زينات الاحتفال.

ووثق الفيديو “هيفاء” سعادتها البالغة من تحضير فريق العمل لكعكة مكونة من 3 طبقات، فضلا عن تزيينهم المكان بالبالونات الذهبية والوردية اللون.

وأطفأت هيفاء وهبي شمعة عيد ميلادها في الفيديو، وعلقت لمتابعيها على المفاجأة قائلة: “احتفال مفاجئ بعيد ميلادي خلال التصوير.. شكرا أصدقائي”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع الذي نشرته الفنانة هيفاء وهبي وتمنوا لها العمر المديد والابداع المتواصل.