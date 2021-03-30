درة تنشر أحدث جلسة تصوير وتعلق برسالة حزينة

عدن - ياسمين عبد العظيم - حكمة حزينة اختارتها النجمة التونسية درة، لتقديم أحدث جلسة تصوير ربيعية لها.

درة أكدت أن الحياة مصنوعة من المحن الصعبة، ولا أحد سيرى حزنك الحقيقي، ونصحت متابعيها بتجاوز هذه المحن بشجاعة والحفاظ على نقاء القلب.

درة نشرت جلسة التصوير عبر حسابها بموقع إنستجرام، واختارت أن توجه رسالتها باللغة الفرنسية، قائلة: الحياة مصنوعة من المحن الصعبة، لن يرى الآخرون الألم أبدا الجراح مخفية والدموع مجففة، ومهما رأوا، المهم تجاوز المحن بشجاعة والحفاظ على قلبك نقيا.

درة انضمت لماراثون دراما رمضان 2021، ببطولة مسلسل “بين السما والأرض” بدلا من النجمة غادة عادل، وأعربت عن سعادتها بكواليس تصوير المسلسل ووصفتها بأنها “ممتعة”.

وقالت درة إنها محظوظة بهذه التجربة وتحمست لها، مشيرة إلى أن حالة من التفاهم والسعادة تسود بين فريق العمل اثناء التصوير الأمر الذي يجعلها تشعر بالارتياح والمتعة، خاصة أنها تؤيد الأعمال التي تعتمد على البطولة الجماعية، لأن في هذه النوعية من المسلسلات تجعل كل ممثل يكمل الآخر، لافتة إلى أن ما يهمها مضمون الشخصية التي تجسدها ومدى نجاحها.