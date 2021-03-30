شكرا لاهتمامكم بخبر نجوم الفن والإعلام يعزّون جومانا مراد في وفاة ابنتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - حرص عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي تقديم كلمات التعازي لجومانا مراد في وفاة طفلتها.

كان أبرز المعزين الفنانة المصرية بشرى التي نشرت عبر حسابها على الشخصي بـ”انستجرام” صورة لجومانا وزوجها وعلقت قائلة: أصدقائى الأعزاء أهل الكرم والمحبة والواجب، السيدة جومانا مراد وزوجها السيد المحترم ربيع بسيسو.

تابعت: قلبي يعتصره الآلم لفقدانكم ابنتكم الطفلة ديانا، ادعو الله أن يلهمكم الصبر والسلوان وقوة الإيمان، اللهم اجعلها شفيعة لكما يوم القيامة، إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ليس هناك كلام يعبر عن مدى الحزن والأسي الذي نشعر به، لهذا الخبر الحزين.

أما ألإعلامية بوسي شلبي نشرت صورة ابنة جومانا وعلقت كاتبة: خبر حزين عن وفاة ابنة الصديقة الفنانة چومانا مراد، البقاء لله.

كما شاركت الفنانة نجلاء بدر مع جمهورها بصورة ديانا ابنة چومانا على صفحتها الرسمية على موقع “انستجرام” الخاص بها لتقدم العزاء لوالدتها، علقت على الصورة: “لا إله إلا الله، ربنا معاكي يا حبيبتي، ربنا يصبر قلوبكم”.

وقدمت الفنانة الاستعراضية دينا التعازي لجومانا مراد، وعلقت كاتبة: “خالص العزاء للفنانة جومانا مراد في وفاة ابنتها، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، ربنا يصبر قلبك حبيبتي ويجعلها شفيعة لك.

وكتبت الفنانة السورية كندة علوش تغريدة مؤثرة عن ابنة صديقتها، تضمنت “البقاء لله في الملاك ديانا ربيع بسيسو ابنة الأخت الغالية جومانا مراد، الله يرحمها ويقبلها طير من طيور الجنة ويصبر قلب جومانا وربيع، ويقويهم ويجعلها خاتمة الأحزان”.

ونشر الفنان “باسم ياخور”صورة الطفلة الراحلة معلقًا: “يالله، شو اللي عم يصير، كل العزاء للصديقة جومانا مراد وزوجها ربيع بسيسو بوفاة ابنتهما ديانا رحم الله هالملاك البريء، الله يصبركم”.

قدم عدد مهول من النجوم التعازي لجومانا مراد عبر التعليقات تحت خبر إعلانها لوفاة ابنتها وكان أبرزهم:

الفنان أحمد رزق الذي كتب :”ربنا يرحمها ويجعلها شفيعكم يوم القيامه ويصبركم”.

وكتبت كندة علوش:”ياحبيبتي.. ياحبيبتي الله يرحمها ويصبر قلبك ويعوضك ويخليلك ولادك ويحميهم” .

وكتبت الفنانة نورا:”الله يرحمها الله يرحمها و يصبر قلبك”.

وكتبت الفنانة رانيا محمود ياسين:”حبيتي قلبي عندك الله يصبركم شئ حقيقي صعب ربنا يقويكي ويجعل هذا الابتلاء في ميزان حسناتك إن شاء الله ملاك انتقلت الي رحمه ربها تكون شفيعه لكم يوم القيامة الله يصبرك ويربط علي قلبك”

وكتبت الفنانة درة: “الله يرحمها يا حبيبة قلبي ويصبّر قلبك إنتي وربيع.. هي شفيعتكم في الجنّة ملاك جميل يا حبيبتي”.

أما الإعلامية وفاء الكيلاني فكتبت:”ملاك طاهر، الله يصبر قلبك وقلب أبوها، شدي حيلك جومانا، إن لله وإن إليه راجعون”