لماذا يكره فريد شوقي فيلم أفواه وأرانب الذي شارك في بطولته

عدن - ياسمين عبد العظيم - في عام 1977 عرض لفريد شوقي فيلم “أفواه وأرانب” الذي شارك في بطولته مع فاتن حمامة ومحمود ياسين وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا إلا أن فريد شوقي لم يكن راضيا عن هذا الفيلم.

فريد قال في حوار تليفزيوني: هو فيلم فوق الممتاز، والدليل إن الإيرادات بتقول هذا، وكمان ناجح جماهيريًا جدًا، إلا إن الدور بتاعي مش مكتوب بعناية في السيناريو وما أخدتش حقي.

فريد قال إلى أنه ما شبعش تمثيلمعربا عن عدم اهتمامه بصغر حجم الدور، لكن في نفس الوقت يجب أن يكون فعّالاً: مكنش له إيجابية لذلك ما اتفاعلش مع الناس، لذلك محدش كتب عنه ولذلك أُهمل.

وعن سبب قبوله هذا الدور قال فريد شوقي: قبلته لإنه كان إذاعيًا ناجح، وبعدين أصر المؤلف والمخرج والسيدة فاتن حمامة إني أعمل الدور، فعملته إرضاءً للجميع، واستدرك: أنا ما قلتش إن الدور وحش، إنما كان ممكن في السيناريو يتعالج بأحسن من كده.

خلال تصويره الفيلم طلب فريد من السيناريست سمير عبدالعظيم أن يضفي فاعلية على شخصية «عبدالمجيد» التي يجسدها، مثلاً أن يفيق مما هو فيه ويقلع عن شرب الخمور، ويتوقف عن إنجاب الأطفال، وهو ما وعده به الأخير، لكن لم يتم التنفيذ.