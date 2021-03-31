«أنا رايحة لبنتي».. نهال عنبر تكشف أسرار حالة جومانا مراد قبل وفاة ابنتها

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة نهال عنبر تفاصيل الحالة النفسية التي تمر بها الفنانة جومانا مراد، وذلك بعد وفاة ابنتها الصغرى التي رحلت عن عالمنا، مساء الإثنين الموافق 29 مارس 2020.

ومن خلال تصريحات صحفية الفنانة نهال عنبر إنها لا تعلم السبب وراء وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد، إلا أنها مشفقة عليها بسبب حالتها النفسية السيئة.

وأضافت النجمة نهال عنبر: «جومانا مراد كانت دايمًا مشغولة ببنتها الصغيرة حتى وهي في التصوير، وكانت دايما بتقول يلا عشان رايحة لبنتي اتأخرت عليها.. رحيل ابنتها أمر صعب جدا عليها وزمانها منهـ ـارة عليها أوي، ربنا يصبرها، ويرحم ابنتها وتكون شفيعة لها هي ووالدها».

وكانت مصادر مقربة من الفنانة جومانا مراد، كشفت عن تفاصيل وفاة ابنتها الصغيرة، مؤكدًا أنّها كانت تُعـ ـاني من أزمة صحية قبل شهور.