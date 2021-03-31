شكرا لقرائتكم خبر عن بصدر بارز – اتفرج نسرين طافش هتوريك الرقص البلدي على أصوله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة نسرين طافش، محبيها وجمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو راقص وعدة وصور، مع النجم ماجد المصري، عبر حسابها الشخصيي في “إنستجرام”.

وظهرت الفنانة نسرين طافش، في المقطع والصور المتاولة والتي نشرتها، من احتفال الفنان ماجد المصري، بعيد ميلاده. وسط أصدقائه من الوسط الفني، وخارجه.

كما وعلقت الفنانة نسرين طافش، على المقطع التي نشرته عبر حسابها على موقع “إنستجرام”. كاتبة: “كل سنة وانت طيب يا ميغوو، يا أطيب قلب وأيامك كلها حب مع حبيبتي الجميلة رانيا، ومجمع الحبايب كلهم بالفرح و السعادة”.

ويذكر أن الفنانة السورية نسرين طافش، تستعد للدخول في السباق الرمضاني المقبل 2021، بمسلسل “المداح”، وحرصت خلال الأيام الماضية عن نشر مجموعة صور من كواليس العمل، مع بطل المسلسل حمادة هلال، وتبادل الثنائي الإشادات ببعضهما من خلال خاصية التعليقات، معربان عن سعادتهما بالعمل سويًا.