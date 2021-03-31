شكرا لقرائتكم خبر عن متع عينك – اتفرج دانا حمدان تنافس رانيا يوسف في الرقص الشرقي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة دانا حمدان، شقيقة الفنانتين ميس حمدان ومي سليم، مقطعاً مصوراً جديداً لها عبر حسابها على تطبيق “تيك توك” خلال الساعات الأخيرة.

ويظهر المقطع المصور، حمدان، وهي ترقص على أنغام أغنية (Cuban Pete) على طريقتها بأسلوب طريف مستعينة بملاعق مطبخ خشبية، من داخل غرفة نومها، وفقاً للخليج.

وفي مقطع مصورٍ مشابه، ظهرت الفنانة رانيا يوسف، وهي تتمايل على أنغام أغنية (Happy) مرتدية فستاناً قصيراً مكشوف الصدر.

ويأتي مقطع الرقص هذا، بعد وصلة أخرى أثارت رانيا الجدل مؤخراً، ظهرت فيها وهي ترقص على أنغام أغنية (بنت الجيران).