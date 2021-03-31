شكرا لقرائتكم خبر عن بمؤخرة بارزة – شاهد رانيا يوسف هتخليك تعشق اللون الأصفر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بإطلالة مثيرة ومغرية تظهر الفنانة رانيا يوسف بلقطة عبر حسابها في فيسبوك وتنشر صورة تستعرض بها مؤخرتها التي تثير الجدل دوما. وهي ترتدي لباساً ذهبيا.

وقبلها بأيام كانت قد نشرت صورة لها وهي ترفع العلم المصري بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر، يوم عبر الجيش المصري خط برليف وحرر سيناء من الاحتلال الإسرائيلي.

وكتبت بجوار الصورتأتي ذكري أكتوبر ورفع العلم المصري علي أرض سيناء وعبور القناه درس نفتخر به كل جيل، علم مصر سيظل مرفوعا دائما بقوتنا واتحادنا ضد اي عدو. ‏لنا وطنٌ بأَنفسِنا نَقيه وبالدُّنيا العريضة ِنَفتديه