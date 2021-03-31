شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة مشهورة : حين أمارس الجنس يتصارخ الجيران من ارتعاش السرير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تجرأت فنانة ساحرة الجمال، بسرد تفاصيل حميمة عن علاقتها الرومانسية والجنسية مع صديقها الجديد.

جاء ذلك عبر تفاصيل رسومية في ألبوم النجمة الأمريكية أريانا غراندي، الجديد Positions .

وكانت نجمة البوب البالغة من العمر 27 عامًا تواعد حبيبها الوكيل العقاري دالتون غوميز، منذ بداية العام بعد أن قدمها الأصدقاء المشتركون.

ويبدو أن الشغف لا يزال قوياً بين الثنائي فتصف أريانا في بعض مقاطع أغنيات الألبوم ما يحدث بينهما في غرفة نومهما في ألبومها الجديد المتحرر جنسياً، والذي سيصدم بالطبع معجبيها الصغار في السن، حسب موقع الفن.

تتفاخر أريانا ببراعتها الجنسية، وتروي تفاصيل جريئة حول كيف أنها توقظ جيرانها من نومهم حين تمارس الجنس مع حبيبها في عدد من أغنيات الألبوم.

ففي بعض المقاطع تغني أريانا متباهية وتحث حبيبها على إقامة علاقة معها: “هل يمكنك البقاء مستيقظًا طوال الليل؟ تمتعني حتى ضوء النهار؟.”.

يحتوي قسم آخر على كلمات إيحائية جنسية مثل: “نشاهد الأفلام ولكننا لم نر شيئًا الليلة. “لا أريد أن أبقيك مستيقظًا، لكن أرني هل يمكنك الاستمرار في ذلك؟ إذًا، سأضطر إلى موافاتك “.

وفي مقطع ثالث تتفاخر المغنية الشهيرة أريانا غراندي، بنهمها الجنسي: “اجعل الجيران يصرخون” زلزال! “1.5 عندما أجعل السرير يهتز”.

وكانت قد شاركت أريانا جمهورها ومتابعيها عبر منصات السوشيال ميديا، صورة بالأبيض والأسود لها بدت فيها مرتدية فستاناً من الساتان وهي متحمسة.

وتمنت لو يتم إصدار الألبوم اليوم التالي، وعلقت عليها :”مرحبا ! هل يمكن أن تكون ليلة غد من فضلك؟ أحبك كثيرا أنا ممتنة جدا ومتحمسة. لا أستطيع التوقف عن البكاء”.