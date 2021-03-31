السبب الحقيقي لوفاة ابنة جومانا مراد الرضيعة

عدن - ياسمين عبد العظيم - رحيل الطفلة ديانا نجلة الفنانة جومانا مراد أحزن الكثيرين من جمهور الفن، خاصةً أن الطفلة الرضيعة لم تكمل عامها الأول بعد.

جومانا أعلنت أول أمس، الاثنين، النبأ عن عمر ناهز عدة أشهر، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”، من دون الكشف عن السبب.

مصادر مقربة من النجمة جومانا مراد كشفت مرور الرضيعة بأزمة صحية لازمتها منذ ولادتها، وأن الممثلة السورية كانت تعرض ابنتها على الأطباء منذ ولادتها، لكنها لم تكشف للمُقربين لها طبيعة الأزمة التي تعرضت لها.

جومانا مراد كانت كشفت عن أول صورة لطفليها التوأم، علي وديانا، في أكتوبر الماضي، وروت للمرة الأولى سبب عدم ظهور علامات الحمل عليها.

وأكدت أن تصوير العمل أثناء شهور الحمل الأولى ساعدها على إخفاء ملامح الحمل، كاشفةً مرورها هي وطفليها بظروف صحية صعبة خاصة في ظل ولادتها قبل بدء الشهر السابع بيومين.