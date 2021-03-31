هل تزوجت تحية كاريوكا من محرم فؤاد.. كيف تناولت الصحف العلاقة الغامضة بينهما؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - صحف الستينات اهتمت كثيرا بالعلاقة بين تحية كاريوكا والمطرب الناشئ وقتها محرم فؤاد الذي قال إنه يعتبر تحية كاريوكا مثل أخته بينما تؤكد هي أن اهتمامها بمحرم فؤاد هو مجرد دعم وتبني له.

وبينما أكد الفنان سمير صبري هذا الزواج نفى الناقد طارق الشناوي ذلك في كتابه “زمن تحية كاريوكا” وقال إن الفنانة الراحلة قالت له إنها كانت تعطف على محرم، نافية الزواج وهو ما أكده أيضا الكاتب أنيس منصور.

طارق الشناوي، قال إن مأمون الشناوي أخبره أن محرم يضع في بيته صورتها، مشيرا إلى أنه أمر غريب جدا، ويشير إلى نقطة غريبة في هذه القصة غير المفهومة وكشف عن سر، أمنته عليه كاريوكا، إلا أن الوضع تغير وأصبح بإمكانه إعلانه.

كانت بداية محرم فؤاد الفنية عندما أسند إليه بطولة فيلم حسن ونعيمة وهو فيلم غنائي وقفت أمامه سعاد حسني في أولى أعماله وانطلق بعد ذلك كمطرب معروف قام ببطولة عدد من الأفلام في السينما فضلا عن عشارت الأغاني التي لحنها كبار الملحنين وكتبها كبار الشعراء.