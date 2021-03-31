لقطة نادرة تجمع سعاد حسني ونور الشريف في كواليس أهل القمة

عدن - ياسمين عبد العظيم - واحد من الأفلام التي جمعت بين النجمين الراحلين سعاد حسني ونور الشريف وهو فيلم أهل القمة الذي تم إنتاجه عام 1981 وشارك في بطولته نخبة كبيرة من الفنانين منهم عمر الحريري وعزت العلايلي ونادية رفيق وقد أخرجه علي بدرخان.

تدور القصة حول اللص زعتر الذي يعمل لدى زغلول صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير، يستغل زغلول إمكانات زعتر ويكلفه بمهام مشبوهة تتعلق بتهريب بضائع من الجمرك.

يتعرف زعتر على سهام ابنة شقيقة ضابط المباحث محمد ويربط الحب بينهما مما يثير غضب محمد، يستقل زعتر عن زغلول ويبدأ منافسته، يتقدم زغلول للزواج من سهام ويرحب به محمد.

في مجموعة من الصور النادرة يظهر الفنان نور الشريف برفقة سعاد حسني في الكواليس خلال استراحات التصوير.