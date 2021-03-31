لن تصدق كيف أصبح شكل تتذكرون إنجي عبدالله.. ستُصدم عندما تعرف المرض الذي أصابها

عدن - ياسمين عبد العظيم - إنجي عبد الله

أعوام عدة اختفت فيها الفنانة المتألقة إنجي عبد الله، إلا أن شهرتها كانت سببًا في أن يظل اسمها محفورًا في عقل جمهورها ومحبيها.

وبالرغم من مرور أكثر من 8 سنوات على ابتعادها عن الساحة إلا أنها عادت إلى دائرة الضوء من جديد، حيث انتشرت عدة صور جديدة لها على مواقع التواصل.

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ويُذكر أن الفنانة إنجي عبد الله من مواليد العام 1980، حصلت على لقب ملكة جمال مصر لعام 1999، وبعدها اتجهت إلى مجال التمثيل.

شاركت الفنانة إنجي عبد الله في عدة أعمال فنية، كان آخرها في العام 2013، حيث شاركت في مسلسل «الأحلام»، لكنها تركت الفن بسبب زواجها.

ففي أواخر العام 2014، وبعد مرور أقل من 6 أشهر على زواجها من دبلوماسي تركي، صدمت إنجي عبد الله جمهورها بإعلان حقيقة مرضها بالسرطان بتدوينة على حسابها على فيس بوك.

وقالت إنجي عبدالله: «خلاص النهاردة اتأكدت، بعد اكتر من خمس دكاتره، ورم في المخ والنخاع الشوكي وكلهم اجمعوا انه في مكان خطر مينفعش يتشال، الحمد لله، هى صدمة كبيرة، بس انا متقبلة، ادعولي».