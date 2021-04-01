بعد أشهر على وفاة محمود ياسين.. لن تصدق ما وجدوه على قبره

عدن - ياسمين عبد العظيم - محمود ياسين

بالرغم من مرور أكثر من 5 أشهر على وفاته، إلا أن الفنان الراحل محمود ياسين لا يزال حديث جمهوره ومتابعيه، ولكن هذه المرة بسبب قبره.

فقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور لقبر الفنان الراحل محمود ياسين وعليها باقات من النعناع وضعها التربي الخاص بالمقبرة، وحول صورته، بناء على طلب أسرة الفنان الراحل.

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وعن وضع النعناع على قبر الفنان الراحل، تقول مصادر مقربة منه أن ذلك الأمر تم بناء على طلب الفنان الراحل بنفس، ولكن الأمر الصادم أنه بعد أشهر من وفاته وجدوا نعناع جديد على قبره.

وعن ذلك الأمر، قال التربي في تصريحات صحفية إن الكثيرين من معجبي الفنان الراحل محمود ياسين يأتون لزيارته وينثرون باقات النعناع على قبره.

وحول سر وضع النعناع بمقابر المتوفيين، قال الشيخ محمود الأزهري إن الأمر يرجع كموروث لدى الأهالي ضمن العادات والتقاليد؛ إذ عادة ما يعتادون وضع الريحان والورود والنعناع كرحمة ونور على روح المتوفي.

وردًا على ذلك الأمر، قال الدكتور عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إن وضع النعناع غير وارد في النصوص الدينية، لكن هناك نص واحد يعود إليه البعض، لكنه ذا خصوصية للنبي صل الله عليه وسلم.