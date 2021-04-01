بعد وصلة «التلقيح».. هذا ما قاله محمد رشاد عن مي حلمي

عدن - ياسمين عبد العظيم - بالرغم من حالة الغموض التي اكتنفت العلاقة بين الفنان محمد رشاد والإعلامية مي حلمي، إلا أن الأنباء كلها تشير إلى انفصالهما بشكل نهائي.

وفي أول تعليق له على علاقته بطليقته الإعلامية مي حلمي قال محمد رشاد من خلال خاصية «الاستوري» عبر حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»: «أنا بحترم العشرة لآخر وقت ومش هنزل لمستوى إني ألقح وأرد على تلقيح واتهام من حد كان في حياتي وبردو دا موضوع شخصي وربنا اللي يعرف الخفايا والنوايا».

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وردًا على سؤال آخر من أحد متابعيه، قال الفنان محمد رشاد: «ليه مش بتوضح حقيقة اللي حصل، بدل ما تكون الجاني في نظر الناس علشان طرف واحد بس هو اللي بيتكلم»، جاء الرد: «يا بخت من كان مظلوم ومكانش ظالم اللي بيني وبين الناس شغلي مش حياتي الشخصية أنا مش هتاجر بمشاكل مش هتفيدكم بأي شيء ولا الكلام هيقدم ولا هيأخر، الصفحة اتقفلت بالحلو والوحش اللي فيها».