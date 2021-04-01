القصة الكاملة لطلب نادية العراقية بالسفر إلى إسرائيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - في مفاجأة من العيار الثقيل، أعلنت الفنانة الكبيرة نادية العراقية عن تقدمها بطلب بالسفر إلى إسرائيل، وذلك بعدما فشلت في تحقيق طموحها – على حد وصفها –.

ومن خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كتبت نادية العراقية: «قدمت اليوم على تأشيرة لإسرائيل وهاروح لوعجبني الوضع هاسكن هناك».

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وتابعت الفنانة نادية العراقي: «مش لاقية نفسي في بلاد العرب واتخنقت.. يا رب تيجي الموافقة وأخلص بقى»، ثم تراجعت بعد ذلك لتعلن أنها كذبة إبريل وان الامر كونه لا يتعدى المزحة.

وفي وقت سابق، انتقدت الممثلة نادية العراقية التغطية الإعلامية من القنوات الفضائية لأخبار وفاة يوسف شعبان وأحلام الجريتلي، فبحسب وجهة نظرها ترى أن هناك تجاهلًا لوفاة أحلام الجريتلي، وأن القنوات الفضائية لم تفرد مساحة تغطية مناسبة لرحيل ممثلة أفنت عمرها في الإبداع والتمثيل، ووصفت ذلك عبر صفحتها بموقع «فيس بوك» بأنه عيب.