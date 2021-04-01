«بسبب قبلة طويلة».. قصة زواج صلاح ذو الفقار وسعاد حسني

عدن - ياسمين عبد العظيم - مسيرة فنية طويلة قدمتها الفنانة الراحلة سعاد حسني، لم تخلو فيها الإشاعات، فبين الزواج والارتباط، لاحقت الفنانة سعاد حسني عدد كبير من الشائعات.

زمن بين الشائعات التي انتشرت عن الفنانة الراحلة سعاد حسني، قصة ارتباطها بالفنان صلاح ذو الفقار، والذي انتشر بشكل كبير.

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القصة بدأت عندما صورت الفنانة الراحلة سعاد حسني بعض المشاهد التي جمعتهما خلال أحداث فيلم «موعد مع البرج»، فلم يعد أمام الصحف في هذا الوقت إلا الحديث عن زواج الثنائي، وأن المشاهد الرومانسية التي جمعتهما كانت حقيقية.

فوفقًا لما ذكرته مجلة «الموعد»، فقد كان المخرج السينمائي عز الدين ذو الفقار رشح شقيقه الفنان صلاح ذو الفقار لتجسيد شخصية البطل في «موعد مع البرج» أمام الفنانة فاتن حمامة، لكنها سافرت إلى لندن.

وبعد سفرها، طلبت الفنانة فاتن حمامة من المخرج إرسال السيناريو لتطلع عليه وتدرسه وتقرأه، وبعد كل محاولات إقناعها بالمشاركة في الفيلم، رفضت بسبب عدم اقتناعها بالشخصية.

وفي النهاية، رشح الفنان عز الدين ذو الفقار الفنانة سعاد حسني بدلًا من الفنانة فاتن حمامة، لتجسيد البطولة، وبدأ تصوير مشاهد الفيلم في مقر برج القاهرة، واستمروا لمدة أسبوعين، على ظهر الباخرة «عايدة» في البحر المتوسط، وبعد انتهاء التصوير، انتشرت شائعة زواج الفنان صلاح ذو الفقار وسعاد حسني عبر المجلات والصحف.

ومع كثرة تداول تلك الشائعة، حاول صلاح ذو الفقار التقصي عن صاحب الشائعة، ليتأكد أن عامل الإضاءة في الفيلم هو صاحب الشائعة بعد أن تم تصوير لقطة قبلة بين الفنان وسعاد حسني، حيث طالت القبلة لمدة 3 دقائق، حتى استشعر الفنان الحرج وقال للمصور “ستوب” ، ليبني علي هذا المشهد العامل هذه الشائعة بسبب لقطة القبلة.