هكذا أصبح شكل نسرين بع سنوات طويلة من الاختفاء.. لم يعرفها الجمهور (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - نجاحات عدة حققتها الفنانة المعتزلة نسرين خلال مسيرتها الفنية، إلا أنها قررت بعد ذلك الاعتزال في قمة مجدها.

وبالرغم من اتخاذها قرار الاعتزال منذ سنوات، إلا أن الجمهور لا يزال يطالبها بالعودة إلا أن حياتها اتجهت الى اتجاه مختلف عن التمثيل وحياة الفن».

ويُذكر أن الفنانة المعتزلة نسرين من مواليد العام 1960، فهي تبلغ من العمر 60 عام، فهي ممثلة مصرية، من مواليد القاهرة.

ومع بداية التسعينات، أعلن الفنان محسن محي الدين خبر اعتزال زوجته الفنانة نسرين الفن بشكل نهائي على شاشة التليفزيون، وكان خبر صادم لجمهورها.

وأكد الفنان أنها، بعد ذلك ارتدت الحجاب وغابت سنوات عديدة عن الشاشة والإعلام.