ريهام حجاج تؤدي مناسك العمرة مع زوجها .. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشرت الفنانة ريهام حجاج صورة تجمعها بزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

ريهام ظهرت م في الصورة وزوجها من داخل الحرم المكي، مرتدية ملابس الإحرام، ووضعت قلوب في تعليقها، لكنها أغلقت خاصية التعليقات أمام المتابعين.



من جانب آخر تخوض ريهام حجاج سباق دراما شهر رمضان المقبل، من خلال مسلسل “وكل ما نفترق” مع النجوم: عمرو عبد الجليل، ورانيا يوسف، وأيتن عامر، وأحمد فهمي، وسيد رجب، ومحمد الشرنوبي، قصة محمد أمين راضي، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد، وإخراج كريم العدل.