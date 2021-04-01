المطرب أبوحمالات.. حملة سخرية واسعة من عمرو دياب بسبب رقصة غريبة

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان عمرو دياب، تسبب في إثارة موجة من السخرية ضده، حيث قام، النجم المصري بمجموعة حركات راقصة غريبة.

وظهر عمرو دياب في مقطع الفيديو الذي انتشر له من حفل مهرجان جرش الأردني، وهو يقوم بحركات رقص بطريقة غرية، تسببت في موجة كوميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول جهور الهضبة مقطع الفيديو معلقين عليه بطريقة ساخرة، وما زاد من السخرية ليس فق ط الحركات الراقصة، وإنما إطلالة دياب، والذي ظهر مرتداً بنطال وعليه فانلة حمالات.

ومن بين التعليقات التي دونها الجمهور: “بعيدا عن الرقصة عشان هى مرتبطة بالاغنية دى بس ايه اللى هو لابسه ده”، “يا اخي شوف الفرق بين واحد زي كاظم و وقفته على المسرح و واحد زي الاخ ابو فانله ده”، “للأسف.. في حين العالم كله بيحتفي بالـ moon walk بتاعت مايكل جاكسون.. رقص المكاركة walk بتاعت عمرو دياب ما اخدتش حقها ابدا”،”اول اعلانات قوطونيل فى التسعينات”.