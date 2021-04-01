الموت يفجع كندة علوش مرتين في 48 ساعة

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت الفنانة كندة علوش، وفاة عمتها رانية علوش، بعد 48 ساعة فقط من وفاة زوجها غسان قطرنجي، وقدمت التعازي لأبناء عمتها، ودعت لهم بالصبر وللراحلة بالرحمة والغفران.

كندة نشرت للمرة الأولى صورة الفقيدة وزوجها عبر حسابها بموقع إنستجرام، وعلقت على الصورة قائلة: بعد يومين من رحيل زوجها ورفيق عمرها المرحوم غسان قطرنجي انتقلت إلى رحمة الله عمتي الغالية حبيبتي رانية علوش .. إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أخذ وله ما أعطى.

أضافت: يارب ارحمهما واغفر لهما واجعل قبرهما روضة من رياض الجنة، عزائي لأبناء عمتي كندة ونعمة ومحمد وباسمة وفرح وياسمين الله يصبركم ويكون معكم.

يذكر أن كندة نشرت مؤخرا تأملاتها حول تداعيات انتشار فيروس كورونا على الأسر داخل العالم العربي وخارجه، مؤكدة أن الحياة صارت باردة بعد فرض العزل الصحي وابتعاد كل انسان عن أهله واحبابه، والابتسامة اختفت خلف الكمامة، وتمنت ألا تطول هذه المرحلة أكثر من هذا.