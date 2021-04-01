شكرا لقرائتكم خبر عن متع عينك – فيفي عبده زغللت عيون الشباب بصدر عريان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تقوم الفنانة الاستعراضية المصرية فيفي عبده بنشر صورة مثيرة لها علي مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والاخر خاصة في ظل انتشار الكثير من الاخبار التي تشير غلأي تدهور حالتها الصحية .

وقامت الفنانة بنشر صورة لها علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام وهي تلبس ملابس من اللون البنك مشكون من المنطقة الصدر .

وعلقت علي الصورة قائلة ‏قشطات عسلات فلات من مصر أم الدنيا لاف يو

ونالت فيفي عبد الكثير من التعليقات مثل فوفا القمر مشاء الله عليكي ❤️???????? – ????وحشتينا اوي ي فيفي – قمرررررر – قمرررر ومحبوبة وعسل ???????????????? – ايمت ناويه اتوبي وتتستري ؟؟ – أنت في قلبي بالتوفيق جميلة جدا يا فوفا قمررر ماشالله ❤️???? – حبيبتي يا عسل ❤️❤️ -ما شاء الله حبيبتي تحية كبيره ليكي????????????????????????????