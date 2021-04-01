شكرا لقرائتكم خبر عن الملبن حضر – اتفرج صافيناز بالبكيني الشفاف وشغالة رقص والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحاول الفنانة الاستعراضية الارمينة التي تقيم في مصر صافيناز او صوفينار كما يطلق عليها في بعض الاحيان نشر صور موقاطع فيديو جديدة لها وتكون هي في هذه الصورة عارية او شبه عارية والتي تثير عرائز الجمهور .

وقامت صافيناز بنشر فيديو جديدلها علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام في وهي ترتدي البيكييني علي البحر وترقص وتتمايل بطريقة جنسية مما يثر الغرائز الجنسية للجمهور .

وتفاعل الجمهور مع هذه الصورة ونالت الكثير من التعليقات مثل اوووف- رجليكي سودة????- ياقلبي❤️❤️ اححححح- انتي كان اطلعي جحرك خير يا – اللحمه البتلو الفخاد ????❤️???? – عسولة-Your feet are so beautiful and perfect sofie – اوعى بس تقعى وتتكسررى وماتعرفيش تهززى تااانى ????????????????