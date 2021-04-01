شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. نادية الجندي تثير الغرائز الجنسية للشباب بفستان مخرم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قامت الفنانة القديرة نادية الجندي بمشاركة جمهورها بصورة لها من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتألقت نادية الجندي بإطلالة كاجوال مرتدية بلوزة أوف شولدر باللون البيج، تاركة شعرها منسدلًا على كتفيها.

وعلقت نادية الجندي على الصورة قائلة: “مهرجان الأقصر للسينما_الأفريقية، #نادية الجندي #محمود حميدة”.

وآخر أعمال الفنانة نادية الجندي مسلسل “سكر زيادة”، والذي عرض العام الماضي في دراما رمضان 2020، من إخراج وائل إحسان، وتأليف أمين جمال.