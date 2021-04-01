شكرا لقرائتكم خبر عن بالصوت والصورة – اتفرج فنانة شهيرة: بمارس العادة السرية 5 مرات في اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت فنانة شهيرة عن أسرار خطيرة في حياتها الشخصية والجنسية، حيث أكدت أنها عانت من العديد من الإدمان طوال حياتها، بما في ذلك إدمان ممارسة الجنس.

وناقشت الفنانة الأمريكية جادا بينكيت سميث خلال الحلقة الأخيرة من سلسلة مشاهدة Facebook Red Party Talk، نضالها مع الإدمان، بما في ذلك إدمان والدتها ادريان بانفيلد جونز السابق على الهيروين.

وأضافت الفنانة الأمريكية “عندما كنت أصغر سناً، أعتقد بالتأكيد أن لدي إدمان جنسي من نوع ما، حيث أقوم بإصلاح مزاجي حسب الجنس”.

حللت بيندكيت هذا الشعور، بأن اعتبرته السلوك المرتبط به لأنه إذا كنت تريد ممارسة الكثير من الجنس، فهذا رائع. لكن لماذا لديك كل هذا الجنس؟ هذا ما يجب أن النظر إليه.”

واوضحت بينكيت سميث، انها تعاني “نوع من الإدمان” مع ألعاب الجنس: “لقد كان لدي الكثير من الخبرة مع ألعاب الجنس بل الكثير من الخبرة معها”، حتى أننى كنت أمارس الجنس مع تلك الألعاب 5 مرات في اليوم.

وكشفت جادا بينكيت زوجة الممثل العالمي ويل سميث، في وقت سابق بأنها بكت طوال يوم زفافها لأنها لم تكن ترغب بالزواج منه وكانت تشعر بالانهيار، بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وكانت الممثلة وكاتبة الأغاني الأمريكية، البالغة من العمر 47 عاماً، قد تزوجت من “سميث” عام 1997، ولكنها كشفت مؤخراً أنها لم تكن ترغب في هذه الزيجة، وكانت أمها تجبرها عليها.

وتقول “بينكيت”: “بكيت طوال طريقي في الممر، أنا لم أتفق يوماً مع الفكرة، ولا زلت لا أفعل”، مضيفة: “لقب زوجة لا يليق بي، ولم أتخيل نفسي ألقب به ذات يوم”.

جاءت هذه التصريحات عقب تصريحات النجم ويل سميث في برنامج “Red Table Talk”، الذي اعترف فيه وهو يبكي أنه أهمل أسرته وأنه تسبب في بكاء “جادا” 45 يوماً وأن زواجه كاد ينهار بسببه.

الجدير بالذكر أن زواج ويل سميث من جادا بينكيت استمر 17 عاماً، وهو من أطول الزيجات في مجتمع هوليود، وقد أنجبا طفلين هما “جيدين” و “ويلو سميث”.

جادا كورين بينكيت من مواليد 18 سبتمبر 1971 فى بالتيمور ودرست فى كلية الفنون بجامعة كارولينا الشمالية.

وكانت بدايتها الفنية عام 1990، وحازت على جائزة الجمعية الوطنية لانجازات الملونين لافضل ممثلة درامية، وجائزة الصورة للرابطة الوطنية لتقدم ذوى البشرة الملونة عن فئة الاعمال الادبية المبهرة.