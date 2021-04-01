شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد – مؤخرة رانيا يوسف تتوهج إثارة بهذا الفستان الغير متوقع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف موجة تفاعل عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مشاركتها جمهورها صورة لها من لبنان.

وظهرت رانيا في الصورة وهي مرتدية فستاناً شبه محتشم، بألوان عديدة، مما دفع بعض المغردين للتساؤل، لماذا الفستان بهذا الشكل؟

كما وتفاعل عدد من المغردين والنشطاء مع صورة الفنانة المصرية رانيا يوسف والتي كانت آخر مواضيعها تصريحات مثيرة للجدل حول الحجاب والمؤخرة.

ولم توضح رانيا في تغريدتها إذا كانت هذه الصورة من لبنان حديثة لها أم قديمة وأعادت نشرها. خاصة وأنها ظهرت فيها بدون كمامة.